На тюменца составили протокол из-за розыгрыша с людьми в защитных костюмах

| Фото: УМВД России по Тюменской области (архив) | Фото: УМВД России по Тюменской области (архив)

В отношении 17-летнего юноши, который снял видео про молодых людей в защитных костюмах, составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство".

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал заместитель начальника отдела информации и общественных связей регионального УМВД России Антон Каморников.

Сотрудники полиции установили 17-летнего жителя областного центра 11 февраля. "Вместе со своими знакомыми он снял и разместил в социальных сетях ролик. На кадрах видео были молодые люди в защитных костюмах, другой имитировал приступ опасного заболевания. Тем самым они пугали жителей и гостей города", — рассказал Антон Каморников.

Поскольку участник розыгрыша несовершеннолетний, материал передадут в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Личности остальных молодых людей устанавливаются.

Напомним, небольшой ролик, на котором двое молодых людей в защитных костюмах и противогазах ловят третьего возле ТРЦ "Гудвин", а потом несут его, взяв за руки и ноги в другую сторону, появился в одном из городских сообществ в социальной сети ВКонтакте 10 февраля. После публикации видео в интернете полиция организовала проверку.

Инна Пахомова