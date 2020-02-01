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Ветеранам Ялуторовского района вручили медали к 75-летию Победы

Общество, 13:26 14 февраля 2020

администрация Ялуторовского района | Фото: администрация Ялуторовского района

Юбилейные медали в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне ветеранам села Беркут вручил депутат Тюменской областной думы Владимир Ковин, сообщает администрация Ялуторовского района.

Награды были вручены Евдокии Дмитриевне Тарасовой, Валентине Гавриловне Болтовской, Раузе Минулиной, Эфании Степановне Бирюковой. Все они в годы войны, несмотря на юный возраст, трудились в тылу. Сегодня все долгожительницы остаются активными, делают работу по дому, занимаются огородом и успевают нянчиться с правнуками.

Слова поздравления участницы трудового фронта принимали также от директора районного центра социального обслуживания населения Григория Моторина, главы Беркутского сельского поселения Ольги Храмовой. От имени главы муниципалитета Андрея Гильгенберга они вручили ветеранам подарки и цветы.

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# ветераны Великой Отечественной войны , День Победы , памятные медали

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