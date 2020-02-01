Тюменцы смогут подготовиться к Тотальному диктанту в ТюмГУ

| Фото: www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

Тюменский государственный университет открывает сезон Тотального диктанта-2020, который пройдет 4 апреля. Подготовительное занятие "Русский по пятницам" состоится в Губернаторском зале Библиотечно-музейного комплекса ТюмГУ (ул. Семакова, 18) 28 февраля в 18 часов 30 минут, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

"Мы на неделю сдвинули начало занятий из-за непростой эпидемиологической ситуации в нашем городе, – рассказала координатор Тотального диктанта в Тюмени, заведующая кафедрой русского языка и общего языкознания СоцГум ТюмГУ Лариса Басова. – Но я уверена, что за те шесть пятниц, которые у нас есть, тюменцы смогут успешно подготовиться к любимой образовательной акции".

Как пояснила председатель городской экспертной комиссии по проверке Тотального диктанта в Тюмени, доцент кафедры русского языка и общего языкознания СоцГум ТюмГУ Наталья Кузнецова, программа занятий составлена с учетом текста этого года.

"Мы повторим правила, которые точно пригодятся нашим участникам на диктанте 4 апреля. Основной частью каждого занятия будет написание и разбор диктанта по произведениям писателя Андрея Геласимова, автора текста этого года", - уточнила она.

Вести занятия, как и в прошлом году, будут лучшие студенты выпускного курса направления "Педагогическое образование. Русский язык и русская литература" вместе с преподавателями кафедры русского языка и общего языкознания СоцГум ТюмГУ. За участие в занятиях школьники – потенциальные абитуриенты – получат бонусные баллы на карту индивидуального развития "Realtalk", которые при поступлении в ТюмГУ могут обменять на дополнительные к результатам ЕГЭ.