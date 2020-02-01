На матче ХК "Рубин" в Тюмени умер болельщик

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

62-летний болельщик скончался на матче хоккейного клуба "Рубин" в Тюмени 13 февраля, сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

Трагедия произошла на матче чемпионата Высшей хоккейной лиги между тюменским "Рубином" и "Торпедо" из Усть-Каменогорска. Пожилому мужчине, пришедшему на трибуны, стало плохо с сердцем. Врачам не удалось его спасти.

"Клуб выражает искренние соболезнования родным и близким мужчины. Следующий домашний матч "Рубина" 16 февраля против "Номада" начнется с минуты молчания", — говорится на официальном сайте ХК "Рубин".