На матче ХК "Рубин" в Тюмени умер болельщик
| Фото: ИА "Тюменская линия"
62-летний болельщик скончался на матче хоккейного клуба "Рубин" в Тюмени 13 февраля, сообщает пресс-служба хоккейного клуба.
Трагедия произошла на матче чемпионата Высшей хоккейной лиги между тюменским "Рубином" и "Торпедо" из Усть-Каменогорска. Пожилому мужчине, пришедшему на трибуны, стало плохо с сердцем. Врачам не удалось его спасти.
"Клуб выражает искренние соболезнования родным и близким мужчины. Следующий домашний матч "Рубина" 16 февраля против "Номада" начнется с минуты молчания", — говорится на официальном сайте ХК "Рубин".