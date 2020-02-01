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Бесплатные занятия стартуют на площади 400-летия в Тюмени

Общество, 13:04 14 февраля 2020

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Проект "Тюменский лед" стартует на площади 400-летия в Тюмени 15 февраля в 16 часов. Все желающие смогут принять участие в бесплатных занятиях по катанию на коньках, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города.

В дальнейшем бесплатно посещать занятия на катке можно будет с 15 февраля по 8 марта по следующему расписанию:

По вторникам и четвергам - с 15 часов 45 минут до 17 часов 45 минут.

По субботам - с 16 до 17 часов 30 минут.

По воскресеньям - с 9 часов 30 минут до 11 часов 30 минут.

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# катание на коньках

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