Бесплатные занятия стартуют на площади 400-летия в Тюмени
| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени
Проект "Тюменский лед" стартует на площади 400-летия в Тюмени 15 февраля в 16 часов. Все желающие смогут принять участие в бесплатных занятиях по катанию на коньках, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города.
В дальнейшем бесплатно посещать занятия на катке можно будет с 15 февраля по 8 марта по следующему расписанию:
По вторникам и четвергам - с 15 часов 45 минут до 17 часов 45 минут.
По субботам - с 16 до 17 часов 30 минут.
По воскресеньям - с 9 часов 30 минут до 11 часов 30 минут.