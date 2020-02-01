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В Ухане медсестра отругала за непослушание пациентов с коронавирусом

Общество, 10:52 14 февраля 2020

РИА "Новости" | Фото: РИА "Новости"

Старшая медсестра госпиталя "Фанцан" в Ухане, где проходят лечение больные коронавирусом, отругала пациентов за непослушание, сообщает РИА "Новости". Медработник призвала всех приложить усилия и сотрудничать с персоналом ради общего дела.

Медсестра Чжан Юйцзы в числе 20 тыс. медицинских работников поехала в провинцию Хубэй для помощи в лечении от коронавируса. В какой-то момент она устала от того, что пациенты, у которых заболевание проходит в легкой форме, не сотрудничают с медиками и постоянно жалуются, что хотят домой.

"Давайте сосредоточимся на общем деле, приложим усилия, чтобы как можно раньше вернуться домой", - говорит одетая в защитный костюм медсестра. Эта видеозапись сцены попала в социальные сети и быстро распространилась.

Отметим, с 24 января в город Ухань и провинцию Хубэй из других регионов страны начали отправлять как материальную помощь, в том числе защитную одежду и маски, так и специалистов, так как местные врачи перестали справляться с большим потоком пациентов и вынуждены были работать без выходных минимум по 12 часов за смену.

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# Китай , коронавирус

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