Тюменские водители могут оплатить парковку в течение суток

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Оплатить парковку вдоль проезжей части могут тюменцы до окончания текущих суток, сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени.

Такая функция доступна для зарегистрированных пользователей интернет-портала и мобильного приложения "Тюменские парковки". Чтобы оплатить парковку в мобильном приложении после ее завершения, необходимо выбрать на карте парковку и нажать кнопку "К оплате", а затем – "Постоплата за сутки". Далее в появившейся форме необходимо заполнить все поля и успешно завершить оплату.

На сайте tmn-parking.ru нужно в профиле перейти во вкладку "Парковочные сессии", нажать кнопку "Постоплата за текущие сутки" и также заполнить форму. Произвести постоплату можно только в течение текущих суток до 23 часов 59 минут.

"Функция постоплаты очень удобна для автомобилистов, особенно когда человек торопится. Однако водитель сам контролирует время, которое автомобиль находился на платной парковке", – отметил директор "Тюменьгортранса" Алексей Санник.

Для оплаты через паркомат действуют прежние правила: в течение первых 15 минут с момента постановки транспортного средства на парковочное место необходимо оплатить время, которое вы планируете провести на парковке. Если продолжительность стоянки меньше 15 минут, оплачивать парковку не требуется.

Напомним, что парковочное пространство города становится бесплатным в будние дни после 19 часов до 7 часов, а также в выходные и праздники.