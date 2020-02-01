Тюменское кадетское училище проведет день открытых дверей

| Фото: Тюменское президентское кадетское училище | Фото: Тюменское президентское кадетское училище

День открытых дверей в Тюменском президентском кадетском училище (ул. Клары Цеткин, 39/1) состоится 29 февраля, сообщает пресс-служба довузовского образовательного учреждения.

Тюменское президентское кадетское училище распахнет двери для всех желающих. Гостям покажут инфраструктуру училища, расскажут о распорядке дня и жизни кадетов.

С 9 часов до 9 часов 30 минут пройдет встреча гостей на контрольно-пропускном пункте. Посетителей проведут в учебный корпус.

В универсальном зале училища в 10 часов начнется концерт воспитанников, в фойе третьего этажа учебного корпуса организуют выставки их работ.

С 11 часов до 11 часов 30 минут в актовом зале продлится встреча с руководством училища. После этого состоится экскурсия по училищу в составе групп. День открытых дверей завершится в 12 часов.