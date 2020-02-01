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Подозреваемого в краже автомобильных фар задержали тюменские полицейские

Происшествия, 12:18 15 февраля 2020

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

24-летнего мужчину, который подозревается в хищении автомобильных фар, задержали сотрудники уголовного розыска, сообщает городское управление МВД России.

В январе 2020 года в полицию обратился местный житель, который сообщил, что с его иномарки "Volkswagen Touareg" похитили передние фары. По горячим следам тогда задержать подозреваемого не удалось. Позже поступило еще одно заявление от этого же гражданина о совершении аналогичного преступления. Оба хищения произошли в ночное время около дома потерпевшего. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Молодой человек признался , что сбывал похищенные фары через интернет. Он также сообщил, что совершил еще два аналогичных преступления, похитив с других машин марки "Volkswagen Touareg" фары.

Полицейские устанавливают потерпевших от действий злоумышленника. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Если вы стали жертвой аналогичного преступления, звоните в дежурную часть отдела полиции №4 в Тюмени по номеру 794-010 либо 02.

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# кража

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