Около пятидесяти онкобольных детей ежегодно лечат в "Медицинском городе"

| Фото: МКМЦ "Медицинский город" | Фото: МКМЦ "Медицинский город"

Около 50 детей со злокачественными новообразованиями ежегодно поступают на лечение в "Медицинский город", сообщает лечебное учреждение.

По словам детского онколога Асель Тутуковой, заболеваемость онкопатологиями среди детского населения растет. Прежде всего это обусловлено хорошей ранней диагностикой.

"Профилактические осмотры следует проходить не реже одного раза в год. Для маленьких детей существуют декретированные сроки: один месяц, полгода, 12 месяцев. Эти сроки необходимо соблюдать и обязательно посещать врача-педиатра. Помимо осмотра врача каждый ребенок проходит обследование: анализ крови и мочи, ультразвуковое исследование. Также родителям важно вовремя обращать внимание на появление необычных симптомов у ребенка, таких как резкое снижение веса, какое-либо опухолевидное образование, боли в костях, частые головные боли, бледность и повышенная утомляемость, тошнота, не приносящая облегчения, длительная лихорадка, не проходящая после лечения. При наличии таких симптомов необходимо сразу обратиться к специалисту", - рассказала врач-химиотерапевт, детский онколог Асель Тутукова.

Врач отмечает, что полностью предотвратить развитие онкологического заболевания невозможно, но существует ряд предрасполагающих факторов.

"Существует несколько теорий о причинах возникновения рака у детей – генетическая поломка, нарушение эмбриональной закладки, неправильный образ жизни мамы дои во время беременности. Например, такие вредные привычки, как курение или злоупотребление алкоголем существенно повышают риск развития онкологических заболеваний", - добавила она.

По словам детского онколога, все юные пациенты "Медицинского города" получают консультацию по тактике лечения в федеральных центрах - НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева и НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина. Тюменские онкологи проводят лечение после консультации уже на основании рекомендаций.

"У детей компенсаторные возможности более развиты, нежели у взрослых. Растущий организм лучше поддается лечению, поэтому в плане лечения дети - самые благодарные пациенты. По данным российской статистики, около 80 процентов детей с онкологическими заболеваниями излечиваются или находятся в состоянии длительной ремиссии", - подчеркнула Асель Тутукова.

Ежегодно 15 февраля во всем мире отмечается Международный день детей, больных раком. Он учрежден в 2001 году Всемирной конфедерацией родителей детей, больных раком, с целью повышения уровня информированности врачей, родителей и социально ответственных граждан о детской онкологии, о современных методах лечения и диагностики заболеваний, а также для привлечения внимания к профилактике детских онкологических заболеваний.