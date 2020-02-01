О питании из автоматов в школах тюменцам расскажут по горячей линии

| Фото: www.vendoved.ru | Фото: www.vendoved.ru

Горячая линия по вопросам организации дополнительного питания в школах через автоматы по выдаче пищевых продуктов (вендинговые аппараты) работает в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области и Центре гигиены и эпидемиологии в Тюменской области с 17 февраля по 2 марта, сообщает Роспотребнадзор.

Получить консультации в управлении можно по номерам телефонов: 20-24-03, 69-67-84, в консультационном центре на базе Центр гигиены и эпидемиологии: 68-48-94.

Часы работы горячей линии управления: с понедельника по четверг - с 9 до 18 часов, по пятница -м с 9 часов до 16 часов 45 минут. Перерыв - с 13 часов до 13 часов 45 минут.

Часы работы горячей линии Центра гигиены и эпидемиологии с понедельника по четверг - с 8 до 17 часов, по пятницам - с 8 часов до 14 часов 30 минут. Перерыв - с 12 часов до 12 часов 30 минут.

Жители муниципальных районов области могут обратиться на горячие линии в территориальные отделы управления.

Территориальный отдел в г. Тобольске, Тобольском, Вагайском, Уватском, Ярковском районах: 8(3456)24-68-89.

Территориальный отдел в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах: 8(34551)2-30-60.

Территориальный отдел в г. Ялуторовске, Заводоуковском городском округе, Упоровском, Юргинском, Ялуторовском районах:8(34542)9-03-46, 9-03-48 (г. Заводоуковск), 8(34535)2-01-70 (г. Ялуторовск).

Территориальный отдел в Голышмановском, Армизонском, Аромашевском, Омутинском районах – 8(3454) 62-52-82.

Территориальный отдел в Бердюжском, Казанском, Сладковском районах – 8(34553)4-20-16.