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Аварий с дикими животными в Тюменской области стало больше

Происшествия, 12:47 17 февраля 2020

www.ohota.admtyumen.ru | Фото: www.ohota.admtyumen.ru

43 диких животных погибли в дорожно-транспортных происшествиях в 2019 году, это на 38% больше, чем в 2018 году, сообщает Госохотдепартамент Тюменской области.

После столкновения с автомобилями погибли 26 лосей, 15 косуль и два кабана. Общая сумма ущерба, причиненного государственному охотничьему фонду, составила 2 млн 740 тыс. рублей.

Автодорогами, где вероятность появления зверей выше, являются: Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск, Челябинск – Курган – Омск, Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск, Екатеринбург – Тюмень.

Госохотдепартаментом совместно с Тюменской межрайонной природоохранной прокуратурой разработана памятка для водителей о порядке действий при таком происшествии, ознакомиться с ней можно на официальном сайте. Следить за новостями можно в социальных сетях департамента – ВКонтакте, Одноклассники и Instagram.

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# ДТП , животные , охрана окружающей среды

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