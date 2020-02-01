Аварий с дикими животными в Тюменской области стало больше

| Фото: www.ohota.admtyumen.ru | Фото: www.ohota.admtyumen.ru

43 диких животных погибли в дорожно-транспортных происшествиях в 2019 году, это на 38% больше, чем в 2018 году, сообщает Госохотдепартамент Тюменской области.

После столкновения с автомобилями погибли 26 лосей, 15 косуль и два кабана. Общая сумма ущерба, причиненного государственному охотничьему фонду, составила 2 млн 740 тыс. рублей.

Автодорогами, где вероятность появления зверей выше, являются: Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск, Челябинск – Курган – Омск, Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск, Екатеринбург – Тюмень.

Госохотдепартаментом совместно с Тюменской межрайонной природоохранной прокуратурой разработана памятка для водителей о порядке действий при таком происшествии, ознакомиться с ней можно на официальном сайте. Следить за новостями можно в социальных сетях департамента – ВКонтакте, Одноклассники и Instagram.