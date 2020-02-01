  • 17 февраля 202017.02.2020понедельник
  • USD63,4536
    EUR68,7710
  • В Тюмени -10..-12 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

БК "Нефтехимик" обменялся победами с краснодарскими баскетболистами

Спорт, 15:43 17 февраля 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тобольский баскетбольный клуб "Нефтехимик" провел два домашних поединка в чемпионате второй российской суперлиги.

На паркете СК "Центральный" тоболяки принимали "Локомотив-Кубань-ЦОП" из Краснодара. Первая встреча завершилась со счетом 95:85 в пользу хозяев. Самым результативным в составе тоболяков стал Даниил Дергачев, набравший 29 очков.

В повторном поединке гости смогли взять убедительный реванш — 100:80. Самым результативным игроком в составе хозяев стал Тарас Клюндиков, набравший 23 очка.

После очередного тура "Нефтехимик" занимает четвертое место в турнирной таблице группы "Г", набрав 24 очка. Следующие поединки тоболяки проведут в Барнауле. 22 и 23 февраля они сыграют с местным клубом "АлтайБаскет".

Евгений Новоселов

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# баскетбол , БК Нефтехимик , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:43 17.02.2020БК "Нефтехимик" обменялся победами с краснодарскими баскетболистами
15:21 17.02.2020Тюменские лыжницы завоевали медали первенства России
16:07 16.02.2020Пятьдесят тысяч тюменцев занимаются физкультурой и спортом
15:42 15.02.2020Сборная России лишилась первого места в медальном зачете Олимпиады 2014