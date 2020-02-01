БК "Нефтехимик" обменялся победами с краснодарскими баскетболистами

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тобольский баскетбольный клуб "Нефтехимик" провел два домашних поединка в чемпионате второй российской суперлиги.

На паркете СК "Центральный" тоболяки принимали "Локомотив-Кубань-ЦОП" из Краснодара. Первая встреча завершилась со счетом 95:85 в пользу хозяев. Самым результативным в составе тоболяков стал Даниил Дергачев, набравший 29 очков.

В повторном поединке гости смогли взять убедительный реванш — 100:80. Самым результативным игроком в составе хозяев стал Тарас Клюндиков, набравший 23 очка.

После очередного тура "Нефтехимик" занимает четвертое место в турнирной таблице группы "Г", набрав 24 очка. Следующие поединки тоболяки проведут в Барнауле. 22 и 23 февраля они сыграют с местным клубом "АлтайБаскет".

Евгений Новоселов