Александр Моор проверит, как регион готовится противостоять паводку

admtyumen.ru admtyumen.ru

Прогнозы по половодью в 2020 году и готовностьТюменской области к возможному паводку обсудили на совещании, которое провел губернатор Александр Моор.

В режиме видео-конференц-связи в совещании приняли участие главы Ишима, Ишимского, Казанского, Абатского и Викуловского районов. Именно по этим муниципалитетам протекает река Ишим, которая в 2016-2017 годах принесла большую воду на территории.

О погодных условиях и природных факторах, влияющих на прохождение паводка, проинформировала начальник Тюменского ЦГМС-филиала ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС" Татьяна Морозова. Она отметила, что в этом году количество осадков и увлажнение почвы в Тюменской области близко к норме и схоже с прошлым годом, глубина промерзания почвы меньше нормы.

"Если рассматривать все сложившиеся условия на данный момент в регионе, без учета весенних прогнозов, повышение воды ожидается на 1,5-4 метра выше средних многолетних значений", – пояснила она.

Уровень подъема воды во многом будет зависеть и от ситуации в соседнем Казахстане, а именно работы Сергеевского водохранилища. По предварительным консультативным прогнозам казахстанской стороны, объем влагозапасов в бассейне р.Ишим выше среднемноголетних, также больше среднего уровня показатели осеннего увлажнения почвы. В связи с этим Тюменская область включилась в подготовку к возможному паводку.

Губернатор поручил проанализировать все показатели и определить возможные зоны подтопления, оценить готовность защитных гидротехнических сооружений (ГТС). В последние годы в муниципалитетах, где протекает река Ишим, с учетом опыта и оценки специалистами ситуации в 2016-2017 годов, выполнен большой комплекс работ: построены новые дамбы, ежегодно устраняются заторы под мостовыми пространствами, вывозится снег, проводится плановое обследование всех ГТС.

Главы муниципалитетов доложили губернатору о принимаемых мерах по защите территорий от возможного паводка. Александр Моор сообщил, что планирует лично посетить муниципалитеты и оценить их готовность к весеннему подъему воды.

"Уже сегодня необходимо проанализировать имеющиеся данные, возможные риски, включиться в подготовку к возможному паводку, оценить качество и готовность действующих дамб. Главная задача - не допустить неуправляемого развития ситуации и обеспечить максимальную безопасность граждан. Важно заранее проинформировать людей, которые находятся в потенциально подтопляемых зонах, об их действиях в случае повышения уровня воды", – поручил губернатор.

В ближайшее время на комиссии по чрезвычайным ситуациям детально рассмотрят результаты проведенных мероприятий, обследований, по итогам будут выработаны дополнительные меры.