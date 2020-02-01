В Тюменской области заработную плату выплачивают вовремя и в полном объеме

admtyumen.ru admtyumen.ru

В Тюменской области нет долгов по заработной плате. Об этом сообщает Росстат, который опубликовал данные о просроченной задолженности в регионах России по состоянию на 1 февраля.

В Уральском федеральном округе не имеют долгов по заработной плате еще два региона – Ямало-Ненецкий автономный округ и Курганская область.

В Свердловской области долги по заработной плате составили 64,6 млн рублей. В Ханты-Мансийском автономном округе - Югра - 4,6 млн рублей. В Челябинской области - 3,6 млн рублей. Согласно данным ведомства, долги во всех трех регионах Урала образовались из-за отсутствия собственных средств.

Также совсем нет просроченной задолженности по зарплате в Чукотском автономном округе, Республике Алтай, Чечне, Адыгее, Калмыкии, Амурской, Тульской, Брянской и Липецкой областях.

На первом месте по зарплатным долгам в стране находится Кузбасс (268,1 млн рублей), на втором — Москва (169,3 млн рублей), третье — у Санкт-Петербурга (144,2 млн рублей). В Красноярском крае зарплатные долги составили 124,7 млн рублей, в Мурманской области -108,9 млн рублей, в Псковской области - 104,4 млн руб., в Тверской области 95,9 млн руб., Меньше всего работникам задолжали в Сахалинской области (0,1 млн руб.) и Удмуртии (0,2 млн руб.).

Как отмечает Росстат, в целом по стране на 1 февраля 2020 года суммарная задолженность по заработной плате составила 2251,3 млн рублей и по сравнению с 1 января 2020 года увеличилась на 137,1 млн рублей (на 6,5%).

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 февраля 2020 года, на долги образовавшиеся в 2020 году, приходится 132,0 млн рублей (5,8%), в 2019 г. – 1147,2 млн рублей (51,0%), в 2018 году и ранее – 972,1 млн рублей (43,2%).