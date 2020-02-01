Прохожие вызвали скорую помощь избитому тюменцу

| Фото: станция скорой медицинской помощи | Фото: станция скорой медицинской помощи

Прохожие нашли на улице избитого 30-летнего тюменца и вызвали медиков 16 февраля. Звонок в скорую помощь поступил в 17 часов 26 минут, сообщает пресс-служба станции скорой медицинской помощи.

“Прохожие обнаружили его спящим у продуктового магазина. Судя по внешним признакам, мужчина был избит. Прибывшая бригада медиков диагностировала у пациента в теменной области ушибленную рану, которая кровоточила. После оказанной помощи медики доставили пострадавшего в областную клиническую больницу № 2”, — рассказала пресс-секретарь станции скорой медицинской помощи Ирина Бердюгина.

Еще один звонок в скорую помощь поступил в 22 часа 14 минут. "Я пришел домой, а она на полу лежит в крови. Помогите, я не знаю, как мне быть", — сообщил диспетчеру сын пациентки.

Как выяснилось, 49-летняя женщина упала дома и ударилась головой. В результате у нее на лбу появилась рассеченная рана длиной около четырех сантиметров. Прибывшие медики остановили обильное венозное кровотечение, наложив тугую давящую повязку на голову, обезболили и ввели физраствор для восстановления объема циркулирующей крови. Кроме травмы головы у женщины заподозрили перелом пястной кости на правой руке. После наложения шины пациентку увезли в областную клиническую больницу № 2.

Специалисты скорой помощи напоминают тюменцам, как оказать первую помощь пострадавшим с венозным кровотечением. Первым делом нужно закрыть рану стерильным бинтом или чистой тканью, а затем наложить давящую тугую повязку: необходимо обернуть голову или конечность бинтом. Поверх всего положить изолирующий материал: вполне подойдет пакет либо ткань — плотная, непромокаемая. И уже потом холод, и чем больше он окутывает травмированную конечность, тем лучше. Благодаря холоду снижается болевой порог и значительно уменьшается интенсивность венозного кровотечения.

"Быстрое решение — намочить ткань под холодной водой или взять из холодильника замороженные ягоды в пакетах", — рассказывает врач скорой медицинской помощи.

Всего за 15 и 16 февраля врачи и фельдшеры скорой оказали помощь одной тысячи 332 жителям областной столицы и Тюменского района. В экстренной форме поступили 596 вызовов, остальные — в неотложной. В стационары доставлены 614 пациентов.

Бригады скорой спасли 73 тюменца, их жизни и здоровью угрожала серьезная опасность. Так, экстренная медицинская помощь оказана 16 пациентам в состоянии комы, шока, 36 — с острым коронарным синдромом, 21 — с нарушением мозгового кровообращения.