Зимний фестиваль ГТО собрал более двухсот школьников

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

224 школьника собрал зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди подростков IV ступени (13 - 15 лет) и V ступени (16 - 17 лет), который открылся в легкоатлетическом манеже. Событие посвятили 75-летию Победы, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

"Этот фестиваль посвящен Великой Победе. Ваши дедушки и прадеды жизнь отдали за ту Победу. Вы должны быть достойны этой памяти. Пусть вся ваша жизнь будет посвящена победам, особенно в спорте!", – обратилась к спортсменам посол ГТО в Тюменской области Наталья Проскурякова.

Начальник отдела по спорту городского департамента по спорту и молодежной политике Сергей Борисевич отметил, что с 2016 года более 100 тыс. тюменцев приступили к выполнению нормативов ГТО. В 2019 году в борьбу за знак отличия включились 36 тыс. горожан, 15 тыс. из них уже получили знаки.

Программа соревнований включала в себя стрельбу нормативы по силовой гимнастике (подтягивание на высокой перекладине, сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу), а также прыжок в длину с места толчком двумя ногами, поднимание туловища из положения лежа на спине, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, бег на 60 м и 100 м, челночный бег, бег на две и три тысячи метров.

17 и 18 февраля ребята выполняют норматив "стрельба из пневматической винтовки" на базе ТГДМЦ "Алый парус" (ул. Макарова, 11).

25 февраля их ждет бег на лыжах на два и пять километров на базе ДЮСШ № 2 (ул. Барнаульская, 17а).