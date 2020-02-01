Более шестидесяти тюменских компаний приняли на работу инвалидов в 2019 году

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

64 компании Тюменской области приняли к себе на работу людей с инвалидностью в 2019 году. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре ИА "Тюменская линия" сообщил председатель Тюменской областной общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" Евгений Кравченко.

Он отметил, что специальности, по которым были трудоустроены тюменцы с ОВЗ, самые разные – от инженера до низкоквалифицированного персонала.

"Если гражданин с инвалидностью обладает необходимыми навыками и опытом, то его берут на работу независимо от статуса. Тюменские предприятия принимали инвалидов на должности юриста, инженера, помощника бухгалтера и специалиста отдела кадров. Всего на работу устроили восемьдесят человек", - уточнил Евгений Кравченко.

Подводя итоги работы, касающейся информирования и консультирования граждан, Евгений Кравченко подчеркнул, что за 2019 год специалисты областной общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" проконсультировали более 3 тыс. человек. Из них 429 человек получили консультации по вопросам трудоустройства.

Важной остается задача по созданию условий для самореализации инвалидов. Для этого в регионе проводятся фестивали, спортивные и творческие мероприятия. В 2019 году в них приняли участие более 1,3 тыс. человек.

Любовь Голышева