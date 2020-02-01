Более семидесяти специалистов пришли в сельские больницы Тюменской области

| Фото: Департамента здравоохранения Тюменской области | Фото: Департамента здравоохранения Тюменской области

73 молодых специалиста пришли работать в сельские больницы Тюменской области в 2019 году. 41 врач и 32 фельдшера отправились работать в села и небольшие города по программе "Земский доктор".

Каждый участник программы получил единовременную выплату: врачи – по 1 млн рублей, фельдшеры – по 500 тыс., сообщает региональный департамент здравоохранения.

Молодые кадры – специалисты по наиболее востребованным в лечебных учреждениях специализациям: участковые терапевты и педиатры, акушеры-гинекологи, неврологи, офтальмологи, хирурги, стоматологи, дерматовенерологи, рентгенологи, врачи ультразвуковой диагностики.

Наибольшей популярностью среди земских докторов и фельдшеров пользовались больницы Заводоуковского городского округа, Ишимского и Тюменского районов. В них трудоустроены более чем по десять молодых специалистов.

Стоматолог-терапевт Дарья Касицына после окончания ординатуры Омского государственного медицинского университета выбрала Заводоуковск неслучайно: в небольшом городе уже несколько лет живет с семьей ее сестра, тоже медик – акушер-гинеколог. Сюда же в скором времени из родного Ханты-Мансийского автономного округа намерены переехать и их родители.

"Город понравился – тихий, приветливый, по-домашнему уютный и спокойный. Люди доброжелательные. В коллективе сразу приняли, коллеги во всем помогают, даже в решении бытовых вопросов", - поделилась впечатлениями Дарья Касицына.