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Тюменка лишилась около миллиона рублей, поверив мошеннику

Происшествия, 15:30 18 февраля 2020

duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Злоумышленника, обманувшего жительницу Тюмени почти на 1 млн рублей, разыскивают полицейские, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Женщине позвонил неизвестный, представившись сотрудником брокерской компании. Он предложил выгодные брокерские услуги на одной из торговых площадок. Войдя в доверие, мошенник попросил перевести на указанный счет денежные средства для успешного выполнения операций. Потерпевшая через мобильное приложение и банкомат перевела около миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские рекомендуют не переводить деньги незнакомым людям.

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# мошенничество

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