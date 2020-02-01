Участники Зимней школы нефтегазового инжиниринга улучшат свои компетенции в ТюмГУ

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Зимняя школа нефтегазового инжиниринга состоится в Тюменском госуниверситете 24–27 февраля в рамках Всероссийской студенческой олимпиады "Я – профессионал". Участники из 28 регионов России улучшат свои компетенции по нефтегазовому делу, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Конкурсный отбор на участие в школе в 2020 году прошли 150 талантливых студентов из 45 университетов. Участники смогут ознакомиться с опытными специалистами и экспертами в нефтегазовой отрасли, узнать подробности о работе по профессии и зарекомендовать себя перед потенциальным работодателем.

Занятия проведут представители ООО "Газпромнефть НТЦ", ГПН "Заполярье", группы Dragon-Fox, Политехнической школы ТюмГУ. Спикеры и эксперты школы сконцентрируются как на теоретических аспектах нефтегазовой отрасли, так и на умениях студентов применять знания для решения реальных производственных задач.

Участники смогут также подготовиться к заключительному этапу олимпиады "Я – профессионал", который состоится 28 февраля в ТюмГУ. Ребят ждут образовательные и деловые игры, бизнес-симулятор, тематическая экскурсия на нефтехимический комбинат "Сибур-Тобольск". Кроме того, у них будет возможность посетить день открытых дверей Политехнической школы ТюмГУ.