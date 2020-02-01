  • 19 февраля 202019.02.2020среда
  • USD63,7698
    EUR69,0882
  • В Тюмени 1..3 С 6 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Участники Зимней школы нефтегазового инжиниринга улучшат свои компетенции в ТюмГУ

Общество, 09:07 19 февраля 2020

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Зимняя школа нефтегазового инжиниринга состоится в Тюменском госуниверситете 24–27 февраля в рамках Всероссийской студенческой олимпиады "Я – профессионал". Участники из 28 регионов России улучшат свои компетенции по нефтегазовому делу, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Конкурсный отбор на участие в школе в 2020 году прошли 150 талантливых студентов из 45 университетов. Участники смогут ознакомиться с опытными специалистами и экспертами в нефтегазовой отрасли, узнать подробности о работе по профессии и зарекомендовать себя перед потенциальным работодателем.

Занятия проведут представители ООО "Газпромнефть НТЦ", ГПН "Заполярье", группы Dragon-Fox, Политехнической школы ТюмГУ. Спикеры и эксперты школы сконцентрируются как на теоретических аспектах нефтегазовой отрасли, так и на умениях студентов применять знания для решения реальных производственных задач.

Участники смогут также подготовиться к заключительному этапу олимпиады "Я – профессионал", который состоится 28 февраля в ТюмГУ. Ребят ждут образовательные и деловые игры, бизнес-симулятор, тематическая экскурсия на нефтехимический комбинат "Сибур-Тобольск". Кроме того, у них будет возможность посетить день открытых дверей Политехнической школы ТюмГУ.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# образование , олимпиада Я - профессионал , ТюмГУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:07 19.02.2020Участники Зимней школы нефтегазового инжиниринга улучшат свои компетенции в ТюмГУ
08:42 19.02.2020Спектакль "Блажь" покажут в Центре татарской культуры в Тюмени
08:27 19.02.2020Реализовать свои идеи по деятельности вуза приглашают студентов ТюмГУ
08:11 19.02.2020Тюменцев приглашают стать "Послами Победы"