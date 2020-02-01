Учащиеся из Тюменской области — в числе победителей всероссийского научного конкурса

| Фото: департамент образования и науки Тюменской области | Фото: департамент образования и науки Тюменской области

Учащиеся Новолыбаевской школы Заводоуковского городского округа Арина Грейлих и Сергей Туманов стали победителями Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ им. Д. И. Менделеева в Москве, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

Ученики успешно защитили свои исследовательские работы. Ученица 11 класса Арина Грейлих завоевала кубок победителя, диплом I степени, золотую медаль "Юный исследователь". А ученик 8 класса Сергей Туманов награжден дипломом финалиста и медалью "Юный исследователь". Список победителей и их работы опубликованы в журнале "Вестник образования".

"Благодарность за всестороннюю поддержку талантливых школьников, организацию исследовательской деятельности учащихся вручена научному руководителю и педагогу Новолыбаевской школы", — добавили в департаменте образования и науки Тюменской области.

В рамках образовательного туризма школьники побывали на спектакле театра "Сатирикон", на экскурсии в Московском океанариуме, а также в Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.