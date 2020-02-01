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Люди с ограниченными возможностями здоровья получают сопровождение при трудоустройстве

Общество, 17:09 18 февраля 2020

www.admtyumen.ru | Фото: www.admtyumen.ru

Более 60 инвалидов Тюменской области воспользовались услугой сопровождения при трудоустройстве в 2019 году, сообщает региональный департамент труда и занятости населения Тюменской области.

Специалисты Центров занятости населения при предложении рабочих мест людям с ограниченными возможностями здоровья оказывают индивидуальную помощь при трудоустройстве. В нее входит создание условий для трудовой деятельности и ускорении адаптации на рабочем месте, при необходимости - организация маршрута от дома до места работы и по территории организации до рабочего места.

За каждым, кто имеет медицинскую рекомендацию о нуждаемости в оказании индивидуальной помощи, закрепляется наставник. Он контролирует трудовую деятельность, помогает исполнять обязанности, осваивать необходимые навыки и обеспечивает адаптацию в профессиональной среде. Работодателю возмещаются затраты на оплату труда наставника на период до двух месяцев.

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# занятость населения , люди с ограниченными возможностями здоровья , трудоустройство

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