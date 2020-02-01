Школьные команды Тюмени сразятся в чемпионате "КЭС-Баскет"

| Фото: областная спортивная школа олимпийского резерва | Фото: областная спортивная школа олимпийского резерва

Финальные игры регионального чемпионата школьной баскетбольной лиги "КЭС-Баскет" пройдут в спортивном комплексе "Олимпия" в Тюмени 25 февраля, начало - с 8 часов 30 минут, сообщает пресс-служба областной спортивной школы олимпийского резерва.

"Школьные команды Тюменской области уже прошли большой путь в чемпионате ШБЛ "КЭС-Баскет" сезона 2019-2020 года. Мальчишки и девчонки сражались на внутришкольном, муниципальном, дивизиональном и региональном этапах. Всего в сезоне 2019-2020 приняли участие 183 команды из 133 общеобразовательных организаций региона", — рассказали в спортивной школе.

Команды юношей и девушек будут бороться за право называться лучшей школьной баскетбольной командой Тюменской области и представлять регион в следующем этапе чемпионата ШБЛ "КЭС-Баскет".

Сборные-лидеры отправятся чемпионата ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ" Тюменской области отправятся на финал чемпионата УрФО в Нижневартовск. Там они будут бороться за право сыграть в суперфинале и стать обладателями главного приза – поездки на "Финал четырех" баскетбольной Евролиги.