Зимний экстремальный забег пройдет в Упорово

| Фото: Центр реализации молодежных программ во ВКонтакте | Фото: Центр реализации молодежных программ во ВКонтакте

Экстремальный забег "Упоровский экстрим" в зимнем формате пройдет в Упоровском районе 21 февраля.

Как сообщила корреспонденту информагентства "Тюменская линия" специалист по молодежной политике Центра реализации молодежных программ Ольга Данилевич, в забеге примут участие жители района старше 18 лет. Командам, в каждой из которых по шесть человек, предстоит преодолеть семь этапов соревнований.

"В эстафету включили стрельбу из пневматической винтовки, преодоление заснеженного участка, езду на тюбинге, туннель, который нужно преодолеть ползком на спине. Думаю, одним из сложных и интересных участков станет тот, который участникам нужно пройти всей командой, передвигаясь на одной паре длинных лыж", - рассказала представитель организаторов.

Прием заявок продолжается, первыми изъявили желание участвовать сотрудники местного отдела полиции и пожарной части. Напомним, что первый районный забег по пересеченной местности "Упоровский экстрим" прошел в сентябре 2019 года. В нем над четырьмя соперниками победу одержала команда "Молодежка", а представители полиции и МЧС заняли призовые места.

Ирина Кургузова