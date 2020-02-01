В Югре разыскивают подозреваемого в двойном убийстве

| Фото: tyumen.sledcom.ru | Фото: tyumen.sledcom.ru

Мужчину, подозреваемого в двойном убийстве, разыскивают следователи Югры, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

В июле 2018 года в квартире на ул. Нефтяников в Нижневартовске были обнаружены тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти. К совершению преступления причастен знакомый убитых, 41-летний Акай Шарабутдинович Ибрагимов. Мужчина скрывается от органов следствия и объявлен в розыск.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Акая Ибрагимова, просят позвонить по телефону: 8 (3467) 32-72-53 либо 112. Конфиденциальность гарантируется.