  • 20 февраля 202020.02.2020четверг
  • USD63,6873
    EUR68,7823
  • В Тюмени 1..3 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюмени продолжается сезон уличных тренировок 55+

Спорт, 08:41 20 февраля 2020

благотворительный фонд «Старшее поколение» | Фото: благотворительный фонд «Старшее поколение»

Активные тюменцы серебряного возраста выходят на улицы, чтобы провести специализированные занятия по уникальным программам тренировок проекта "Бабушкин workout", сообщает благотворительный фонд "Старшее поколение".

Ближайшая тренировка на свежем воздухе начнется 26 февраля в 14 часов во дворе на ул. Бабарынка, 16а. На большой спортивной зарядке встретятся представители молодого и старшего поколений. Воркаут-упражнения, подобранные "серебряными" спортинструкторами, подойдут участникам любого возраста.

Узнать подробную информацию о графике проведения бесплатных занятий можно по телефону (3452) 30-39-59 или на официальной странице ВКонтакте Тюменского благотворительного фонда "Старшее поколение".

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# воркаут

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:38 20.02.2020Более восьмидесяти спортсменов соберет первенство Тюмени по тхэквондо
08:41 20.02.2020В Тюмени продолжается сезон уличных тренировок 55+
14:59 19.02.2020Дарья Давыдова поборется за награды "Большого шлема" по дзюдо
13:53 19.02.2020Более ста дзюдоистов представят Тюменскую область на первенстве Урала в Екатеринбурге