В Тюмени продолжается сезон уличных тренировок 55+

| Фото: благотворительный фонд «Старшее поколение» | Фото: благотворительный фонд «Старшее поколение»

Активные тюменцы серебряного возраста выходят на улицы, чтобы провести специализированные занятия по уникальным программам тренировок проекта "Бабушкин workout", сообщает благотворительный фонд "Старшее поколение".

Ближайшая тренировка на свежем воздухе начнется 26 февраля в 14 часов во дворе на ул. Бабарынка, 16а. На большой спортивной зарядке встретятся представители молодого и старшего поколений. Воркаут-упражнения, подобранные "серебряными" спортинструкторами, подойдут участникам любого возраста.

Узнать подробную информацию о графике проведения бесплатных занятий можно по телефону (3452) 30-39-59 или на официальной странице ВКонтакте Тюменского благотворительного фонда "Старшее поколение".