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Увидеть знаменитого мамонтенка приглашает музей Словцова

Общество, 16:27 19 февраля 2020

Министерство культуры РФ (архив) | Фото: Министерство культуры РФ (архив)

Открытие проекта "40.000 лет и зим. Долгий сон мамонтенка Любы" состоится 20 февраля в Музейном комплексе им. Ивана Словцова, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

Выставка реализуется музейно-выставочным комплексом им. И. С. Шемановского (г. Салехард) по национальному проекту "Культура". Посетители увидят знаменитого мамонтенка Любу, тело которого было найдено в ямальской тундре в 2007 году, и узнают научные факты и мифы о самых знаковых животных ледникового периода.

В течение многих веков народы, живущие на земле мамонтов, слагали о них самые разные легенды, в которых мамонт предстает то исполинской щукой, то быком и даже крысой. Основными содержательными линиями являются две "правды" о мамонтах – реалистичная и мифологическая. Эти версии отражены в созданных специально для проекта картинах самобытного художника Сергея Баранова. Содержание картин дополняют скульптуры на тему мифов и множество экспонатов из фондовой коллекции палеонтологии Тюменского музейно-просветительского объединения.

Открытие запланировано на 16 часов, в Тюмени проект будет представлен до 19 апреля. Возрастная категория 0+

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# выставка , мамонт , Музейный комплекс им , Словцова

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