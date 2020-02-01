Памятки и мандарины вручили водителям на трассе Екатеринбург — Тюмень

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Около 50 водителей получили памятки и мандарины в ходе социальной акции #ВместеНаДороге, которая состоялась на федеральной автодороге Екатеринбург — Тюмень 18 февраля.

Инспекторы останавливали водителей, которые ехали по трассе, рассказывали автовладельцам об аварийных местах на дороге, призывали к соблюдению правил.

Участие в акции приняли сотрудники МЧС и медики. "Сотрудники МЧС вручали водителям мандарины, чтобы те зарядились витаминами и хорошим настроением для долгого автопутешествия. В машине скорой медицинской помощи любой желающий мог измерить давление и получить консультацию специалиста", — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова, подобные акции проводят на федеральных автодорогах постоянно. Сейчас начали организовывать такие мероприятия и на региональных. В них принимают участие руководители муниципальных или межмуниципальных подразделений ГИБДД, сотрудники МЧС и скорой помощи, представители дорожных служб.

Акция организована в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и федерального проекта "Безопасность дорожного движения".

Инна Пахомова