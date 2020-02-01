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Памятки и мандарины вручили водителям на трассе Екатеринбург — Тюмень

Общество, 13:31 19 февраля 2020

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Около 50 водителей получили памятки и мандарины в ходе социальной акции #ВместеНаДороге, которая состоялась на федеральной автодороге Екатеринбург — Тюмень 18 февраля.

Инспекторы останавливали водителей, которые ехали по трассе, рассказывали автовладельцам об аварийных местах на дороге, призывали к соблюдению правил.

Участие в акции приняли сотрудники МЧС и медики. "Сотрудники МЧС вручали водителям мандарины, чтобы те зарядились витаминами и хорошим настроением для долгого автопутешествия. В машине скорой медицинской помощи любой желающий мог измерить давление и получить консультацию специалиста", — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

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Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова, подобные акции проводят на федеральных автодорогах постоянно. Сейчас начали организовывать такие мероприятия и на региональных. В них принимают участие руководители муниципальных или межмуниципальных подразделений ГИБДД, сотрудники МЧС и скорой помощи, представители дорожных служб.

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Акция организована в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и федерального проекта "Безопасность дорожного движения".

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , национальный проект Безопасные и качественные дороги , социальная акция

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