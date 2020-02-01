Дарья Давыдова поборется за награды "Большого шлема" по дзюдо

| Фото: центр "Тюмень-дзюдо" | Фото: центр "Тюмень-дзюдо"

Тюменская дзюдоистка Дарья Давыдова примет участие в турнире серии "Большой шлем" с 21 по 23 февраля, сообщает Центр "Тюмень-дзюдо".

Турнир среди мужчин и женщин пройдет в Дюссельдорфе. За три дня соревнований ожидается участие более 700 дзюдоистов из 120 стран мира. Сборную команду России в весовой категории до 63 кг представит спортсменка Центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" Дарья Давыдова.

В 2019 году подопечная тренеров Николая Хохлова и Григория Давыдова стала серебряным призером данного турнира.

Кубки "Большого шлема" являются рейтинговыми стартами, призеры которых получат по 1000, 700 и 500 очков соответственно.