Режим работы кадастровой палаты изменится в праздники

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Режим работы офисов Тюменского филиала Федеральной кадастровой палаты изменится в праздничные дни февраля и марта, сообщает пресс-служба ведомства.

В День защитника Отечества 23 февраля, а также 24 февраля офисы учреждения работать не будут.

22 февраля офисы приема-выдачи документов в Тюмени (ул. Мельникайте, 93/2) и Ишиме (ул. Пономарёва, 24) будут открыты с 9 до 13 часов, 25 февраля – выходной.

В Тобольске (ул. Ремезова, 49в), Ялуторовске (ул. Новикова, 24/1), Заводоуковске (ул. Революционная, 105) и р.п. Голышманово (ул. Садовая, 80, стр. 1) 22 февраля – выходной, 25 февраля офисы приема-выдачи документов работают в обычном порядке.

В Международный женский день 8 марта, а также 9 марта офисы приема-выдачи документов тюменской кадастровой палаты работать не будут.

7 марта офисы в Тюмени (ул. Мельникайте, 93/2) и Ишиме (ул. Пономарёва, 24) будут работать с 9 до 13 часов. В отделениях Тобольска, Ялуторовска, Заводоуковска и р.п. Голышманово 7 марта - выходной.

Режим работы всех офисов в обычном порядке возобновится с 10 марта.

Напомним, специалисты кадастровой палаты оказывают консультации и помощь при составлении договоров в сфере оборота недвижимости, консультации по учету и регистрации недвижимого имущества. В офисах Тюмени и Ишима по предварительной записи можно подать документы по экстерриториальному принципу.