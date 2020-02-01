  • 21 февраля 202021.02.2020пятница
  • USD63,7413
    EUR68,7705
  • В Тюмени 0..2 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Режим работы кадастровой палаты изменится в праздники

Общество, 08:41 21 февраля 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Режим работы офисов Тюменского филиала Федеральной кадастровой палаты изменится в праздничные дни февраля и марта, сообщает пресс-служба ведомства.

В День защитника Отечества 23 февраля, а также 24 февраля офисы учреждения работать не будут.

22 февраля офисы приема-выдачи документов в Тюмени (ул. Мельникайте, 93/2) и Ишиме (ул. Пономарёва, 24) будут открыты с 9 до 13 часов, 25 февраля – выходной.

В Тобольске (ул. Ремезова, 49в), Ялуторовске (ул. Новикова, 24/1), Заводоуковске (ул. Революционная, 105) и р.п. Голышманово (ул. Садовая, 80, стр. 1) 22 февраля – выходной, 25 февраля офисы приема-выдачи документов работают в обычном порядке.

В Международный женский день 8 марта, а также 9 марта офисы приема-выдачи документов тюменской кадастровой палаты работать не будут.

7 марта офисы в Тюмени (ул. Мельникайте, 93/2) и Ишиме (ул. Пономарёва, 24) будут работать с 9 до 13 часов. В отделениях Тобольска, Ялуторовска, Заводоуковска и р.п. Голышманово 7 марта - выходной.

Режим работы всех офисов в обычном порядке возобновится с 10 марта.

Напомним, специалисты кадастровой палаты оказывают консультации и помощь при составлении договоров в сфере оборота недвижимости, консультации по учету и регистрации недвижимого имущества. В офисах Тюмени и Ишима по предварительной записи можно подать документы по экстерриториальному принципу.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# график работы , кадастровая палата

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:05 21.02.2020Более двухсот мастеров примут участие в фестивале сибирских дизайнеров Тюмени
08:41 21.02.2020Режим работы кадастровой палаты изменится в праздники
08:12 21.02.2020Тюменский и Томский театр кукол отправятся на обменные гастроли
22:05 20.02.2020Имя героя Великой Отечественной войны из Тюменской области увековечат в Туле