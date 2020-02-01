Объем ипотек в Тюмени вырос вдвое

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В два раза увеличилось количество ипотечных кредитов, выданных тюменцам в 2019 году, по сравнению с 2018 годом. Об этом заявил управляющий банком "Открытие" в Тюменской области Валерий Афонькин на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" 19 февраля.

"Объем ипотечного кредитования в нашем банке по региону вырос с двух миллиардов до четырех, в целом по стране с 47 миллиардов до 92. Это говорит о том, что люди не только имеют постоянный доход, но чувствуют определенную финансовую уверенность. Инфляционные процессы, ипотечная ставка остаются предсказуемыми, ситуация стабильной, это позволяет людям спокойно решать насущные семейные вопросы", - сказал Валерий Афонькин.

При этом помимо наиболее комфортных ставок, сниженных с 10 до 8%, появилась возможность рефинансирования. С помощью этого механизма можно перезаключить договор по старым ипотечным ставкам на уровне 15-16% годовых до более выгодных условий.

Развивается и потребительское кредитование в целом. Самыми популярными целями, на которые тюменцы берут средства, являются как продолжение решений жилищного вопроса - приобретение мебели, ремонт квартир, а также покупка автомобиля и получение образования.

По словам Валерия Афонькина, при этом просрочка по кредитам составляет менее одного процента, что тоже свидетельствует о стабильности экономической ситуации. "Финансовая грамотность у населения возрастает. Наблюдается обдуманная политика кредитования с точки зрения физического лица, его ответственность. Решения о заеме средств стали более взвешенными. Имея потребность, люди хорошо понимают, сколько они могут взять, сколько у них останется на свои постоянные расходы, часто предпочитают подождать снижения ставок", - отметил представитель банковской сферы.

Также он пояснил, что люди стали чаще использовать различные инвестиционные инструменты. По некоторым инвестиционным направлениям физические лица могут получать прибыль до 20%. Несмотря на то, что это более отдаленная перспектива получения дохода, чем открытие вклада, к тому же требующая большей финансовой грамотности из-за возможных рисков.

"Люди перестают жить сегодняшним днем. Вкладные операции остаются востребованными, например ставка "Копилка", по которой деньги можно вкладывать и сразу забирать, составляет 5,8 процента, при инфляции около четырех, и многие используют эту возможность быстро оперировать средствами. Инвестиционная составляющая вышла в приоритет – люди хотят опередить инфляцию и иметь не пять, а десять процентов. Поэтому мы начинаем рассказывать, какие есть направления, процентные ставки, работаем со страховыми компаниями", - рассказал управляющий региональным подразделением банка "Открытие".

Он добавил, что инвестиции привлекают людей разных возрастов от молодежи до пенсионеров.

Ирина Кургузова