Чемпионат по охотничьему биатлону пройдет в Бердюжье

| Фото: sladkovo.admtyumen.ru | Фото: sladkovo.admtyumen.ru

Второй открытый чемпионат Бердюжского муниципального района по охотничьему биатлону пройдет на оз. Малое Бердюжье 1 марта, сообщает администрация муниципалитета.

Предварительные заявки на участие в чемпионате принимают в детско-юношеской спортивной школе (с. Бердюжье, ул. Чкалова, 40) до 27 февраля. В чемпионате могут принимать участие команды, состоящие из трех человек не моложе 18 лет. Участникам необходимо иметь при себе охотничий билет единого федерального образца, личное охотничье оружие с разрешением на право его хранения и ношения, паспорт.

Положение о проведении второго открытого чемпионата Бердюжского муниципального района по охотничьему биатлону здесь.

Подробная информация - по телефонам 2-26-28, 2-27-93.