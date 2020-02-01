Проект уникального парка для собак разрабатывают ландшафтные архитекторы ТюмГУ

| Фото: www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

Команда ландшафтных архитекторов Тюменского госуниверситета проектирует новый формат общественного пространства с рабочим названием "Гав-Гав парк". Планируется, что это будет территория, где собаки смогут гулять без поводка, сообщает пресс-служба вуза.

Разработчики уточнили, что это самый быстрорастущий сегмент городских парков за рубежом. Для людей и для животных территория парка должна быть инклюзивной, безопасной и комфортной коммуникативной площадкой.

По словам автора идеи, ландшафтного архитектора Николая Иванова, главное отличие парка для собак от площадки для выгула - в особых требованиях к территории, основанных не только на выборе современных материалов, но и на особенностях их главных посетителей.

"Нужно учитывать возраст, размер, характер, состояние здоровья питомцев. Многие архитекторы не понимают специфического запроса на проектирование собачьего парка. Сейчас, когда речь заходит о собаках и городском пространстве, существует один ответ – выделить небольшую территорию и обнести забором", - пояснил он.

Необходимость разработки такого проекта подтверждается проведенным в Тюмени исследованием. Осенью 2019 года было обследовано 72 площадки для выгула собак во всех районах города. Более 55% из них находятся в зоне жилой застройки, около 30% – на озелененных территориях общего пользования и около 15% – недалеко от проезжей части. При этом 85% площадок имеют территорию меньше рекомендуемой – 400 м. кв. Самая маленькая по площади – 15 м. кв., а самая большая – 1 700 м.кв. Более 90% не имеют твердых покрытий. Освещение отсутствует на 50% площадках. Основное оборудование представлено скамьями (58%), дог-боксами (39%), тренировочными снарядами (91%).

Лучшие парки для собак, по мнению именитых западных ландшафтных архитекторов, должны иметь большие валуны для лазания, тоннели, беговые треки, плескательные фонтаны, теневые зеленые навесы и маршруты ловкости. Парки не должны быть тренировочными полигонами, они должны представлять собой большие открытые пространства, где собаки могут свободно резвиться, как если бы они находились на природе.

Для разработки тюменского проекта планируется собрать уникальную мультикоманду, которая помимо проектировщиков, архитекторов, ученых и социологов будет включать зооволонтеров, кинологов, собачьих психологов и других специалистов. В планах инициативной группы ТюмГУ провести проектный семинар и оформить его результаты как общественную инициативу.