Имя поэта и просветителя Абая Кунанбаева будет носить класс по изучению казахского языка в Ишиме

| Фото: Посольство Республики Казахстан в России ВК | Фото: Посольство Республики Казахстан в России ВК

Класс по изучению казахского языка откроется в Международный день родного языка в Ишиме 21 февраля 2020 года. Он будет носить имя поэта и просветителя Абая Кунанбаева, 175-летие со дня рождения которого празднуют в 2020 году.

"Ишимский класс станет четвертым классом казахского языка в Тюменской области. Он будет организован на базе городской школы № 12, - сообщил корреспонденту "Тюменской линии" председатель национально-культурной автономии казахов Тюменской области Есенгалий Ибраев. - Занятия будут включать не только непосредственное изучение языка, но и знакомство с художественной литературой, традициями и культурой казахского народа".

Праздник, посвященный открытию класса, начнется с концертной программы, подготовленной школьниками. По доброй казахской традиции, сообщает пресс-служба ассоциации национальных объединений Тюменской области, родители накроют дастархан с блюдами национальной кухни. Глава города Ишима Федор Шишкина и председатель Национально-культурной автономии казахов Тюменской области Есенгалий Ибраев передадут ученикам и преподавателю учебники и методическую литературу.

В Тюменской области по данным Всероссийской переписи населения 2010 года проживает более 13 тыс. казахов. Первый класс казахского языка открылся в регионе в октябре 2019 года. Сегодня классы казахского языка работают уже в Упоровском районе, Голышмановском городском округе и в Тюмени. Казахский язык изучают более 300 человек. Факультативные языковые классы организовано при поддержке правительства Тюменской области и органов местного самоуправления в рамках реализации Стратегии государственной национальной политики России в Тюменской области.

Международный день родного языка ежегодно отмечается 21 февраля для содействия языковому и культурному разнообразию, сохранению межкультурного диалога.

Казахский поэт, композитор, просветитель, филосов, общественный деятель, основоположник казахской письменной литературы и её первый классик, реформатор культуры в духе сближения с европейской культурой на основе просвещенного ислама Абай Кунанбаев родился 10 августа 1866 в урочище Жидебай (Восточный Казахстан).

Настоящее имя — Ибрагим, но прозвище Абай, что означает "внимательный", "осторожный", данное бабушкой Зере, закрепилось за ним на всю жизнь.

На формирование мировоззрения Абая оказали влияние поэты и ученые Востока, придерживавшиеся гуманистических идей -Фирдоуси, Алишер Навои, Низами, Физули, Ибн Сина, а также произведения русских классиков, а через них и европейская литература вообще. Он переводил Крылова, Лермонтова, Пушкина, Гёте и Байрона.