Тюменские гимнастки поспорят за медали городских соревнований

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Тюменские гимнастки поспорят за медали городских соревнований 22 и 23 февраля. Первенство по художественной гимнастике пройдет в ДЮСШ "Прибой" (ул. Индустриальная, 49а), сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

Своим мастерством блеснут участницы 2008, 2009, 2010 и 2011 годов рождения из детско-юношеских спортивных школ "Прибой", "Рубин", "Водник", ДЮСШ № 3, а также из спортивных клубов "Перспектива", "Олимпик Стар" и Дома культуры "Орфей".

Начало соревнований в личном первенстве и групповых упражнениях - 22 февраля в 10 часов. Торжественная церемония открытия состоится в 13 часов 30 минут.

23 февраля в 10 часов - начало соревнований в личном первенстве, в 18 часов - торжественное закрытие соревнований и церемония награждения.