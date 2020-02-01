Более двухсот мастеров примут участие в фестивале сибирских дизайнеров Тюмени

| Фото: группа "Дизайн-маркет IGOLKAmarket" ВКонтакте | Фото: группа "Дизайн-маркет IGOLKAmarket" ВКонтакте

Фестиваль сибирских дизайнеров Igolka market пройдет в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) 29 февраля и 1 марта, сообщают организаторы.

Более 200 мастеров со всей России предложат тюменцам и гостям города свои работы. Ассортимент традиционно будет самым разнообразным – от дизайнерской одежды и бижутерии до предметов интерьера и полезной еды.

В зоне дизайна будут представлены авторские украшения, декор, дизайнерская одежда, предметы быта, цветочные композиции. Мастера привезут украшения из муранского стекла, сумки и интерьерные корзины из джута, мотивационные блокноты и планеры, изделия из бисера и страз, цветочные композиции из полимерной глины и ботанические барельефы.

В секции гастронома гостей ждут производители здоровой и полезной еды, экологичные продукты, веганские сладости, пончики, натуральный кофе, имбирные пряники, арахисовая паста, сыровары.

В beauty-зоне свои услуги представят визажисты, стилисты, имиджмейкеры, производили натуральной косметики, мастера мехенди.

Помимо ярмарки гостей фестиваля ждут семейные мастер-классы, развлечения и насыщенная шоу-программа. Будет звучать живая музыка и работать фотозона.

Вход на фестиваль сибирских дизайнеров свободный. Работать он будет с 12 до 20 часов. Подробная информация в официальной группе мероприятия ВКонтакте.

Любовь Голышева