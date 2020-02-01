Полиция проверит информацию о жестоком обращении с котом в Тюмени

| Фото: "Помощь бездомным животным "ЖиВи" во Вконтакте | Фото: "Помощь бездомным животным "ЖиВи" во Вконтакте

Полиция начала проверку по заявлению о жестоком обращении с котом в Тюмени.

18 февраля в магазине на ул. Малыгина нашли окровавленное животное с серьезными ранами. Волонтеры, которые решили помочь, убеждены, что над рыжим котом кто-то поиздевался — кожа будто срезана. Животное поместили в клинику, но, несмотря на усилия врачей, спасти кота не удалось.

"Делали все, что могли, старались стабилизировать его состояние. Но котик не справился, боролся как мог", — написали волонтеры в сообществе "Помощь бездомным животным "ЖиВи".

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" пресс-секретарь городского управления МВД Мария Новопашина, заявление в полицию поступило 19 февраля. "Назначена проверка. В настоящее время участковый уполномоченный опрашивает местных жителей для восстановления картины случившегося", — добавила она.

Инна Пахомова