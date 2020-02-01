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Лекцию о психологической помощи прочтут в музее-усадьбе Колокольниковых

Общество, 17:03 20 февраля 2020

музей-усадьба Колокольниковых | Фото: музей-усадьба Колокольниковых

Лекция "Психологическая первая помощь" пройдет в музее-усадьбе Колокольниковых (ул. Республики, 20) в Тюмени 21 февраля, начало - в 18 часов 30 минут, сообщают организаторы.

В качестве спикера выступит психолог, преподаватель института психологии педагогики ТюмГУ Елена Шаймарданова.

Участники встречи ознакомятся с простыми, научно-обоснованными приемами оказания поддержки в ситуациях, связанных со страхом, апатией и острым горем. Гости научатся в первом приближении отличать случаи, в которых необходима помощь специалиста, от тех, где можно обойтись своими силами.

Лекция будет особенно полезна волонтерам, которые работают в социальной сфере, много и активно взаимодействуют с людьми, тем, кому интересна тема психического здоровья.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 16+.

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# лекция , музей-усадьба Колокольниковых , психология

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