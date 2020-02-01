Депутаты облдумы корректируют закон о предоставлении жилищных субсидий бюджетникам

| Фото: Тюменская областная дума | Фото: Тюменская областная дума

Работники бюджетной сферы и ветеринарной службы Тюменской области, получившие субсидии на строительство или приобретение жилья за счет средств областного бюджета, в случае потери работы по независящим от них причинам, могут быть освобождены от возвращения полученных средств.

Соответствующие поправки в областной закон "О предоставлении субсидий и займов гражданам на строительство или приобретение жилья в Тюменской области за счет средств областного бюджета" рассмотрели 21 января члены комитета областной думы по бюджету, налогам и финансам.

Как сообщил депутатам заместитель губернатора, начальник Главного управления строительства Тюменской области Сергей Шустов, в настоящее время этим законом предусмотрена обязанность получателя субсидии проработать в определенных организациях пять лет с даты ее получения.

"Законопроект предлагает не применять это условие в случае расторжения трудового договора с получателем субсидии по основаниям, возникающим не по вине работника, а по инициативе работодателя, - пояснил он. - В случае ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращения численности штата или работников, смены собственника имущества организации, расторжения служебного контракта с получателем субсидии, являющимся государственным гражданским служащим Тюменской области, в случае сокращения должностей гражданской службы в государственном органе или упразднения государственного органа".

С 2011 года в Тюменской области, по данным Главного управления строительства, этой мерой поддержки уже воспользовались 5 тыс. 278 работников бюджетной сферы. В этом году также на эти цели предусмотрены средства и еще 535 работников бюджетной сферы смогут улучшить свои жилищные условия. С 2017 года такая мера поддержки распространяется и на работников ветеринарной службы. 7 семей ветеринарных служб уже получили субсидии на улучшение своих жилищных условий. В 2020 году этой мерой сможет воспользоваться еще 13 семей.

Члены комитета областной думы по бюджету, налогам и финансам одобрили законопроект во втором окончательном чтении, и он будет вынесен на пленарное заседание облдумы.

По словам депутата Владимира Ульянова, нынешние поправки в закон – это торжество принципа справедливости. "Люди ведь не виноваты, что потеряли работу по причинам от них не зависящим", - пояснил он корреспонденту "Тюменской линии".

Такой же точки зрения придерживается и председатель комитета Тюменской областной думы по бюджету, налогам и финансам Дмитрий Горицкий.

"Сегодня у нас уже четыре обращения людей, которые получили субсидии на улучшение своих жилищных условий и раньше чем через пять лет были вынуждены уйти с работы, - сообщил он, комментируя решение комитета. – Я считаю, что это справедливо, освободить их от возвращения субсидии уже потраченной на приобретение или строительство жилья. Ну, а если таких людей станет больше, то им будет проще решать свои проблемы, если такая норма будет в законе".

Борис Олейник