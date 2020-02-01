Мамонтенок Люба гостит в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Знаменитую мумию мамонтенка Любы представили на выставке "40 тысяч лет и зим. Долгий сон мамонтенка Любы", которая открылась в музейном комплексе им. И.Я. Словцова в Тюмени 20 февраля.

"В мире на сегодняшний день насчитывается три наиболее полные находки детенышей мамонта возрастом до года. Есть ямальский мамонтенок Маша, Люба и магаданский Дима, найденный в 1977 году. Если их сравнить, то можно увидеть, что Люба сохранилась лучше всех. Это самая уникальная находка детеныша мамонта на сегодня", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заведующая сектором естественной истории Ямало-Ненецкого окружного музейно-выставочного комплекса им. И.С. Шемановского Галина Карзанова.

Тело знаменитого мамонтенка обнаружил в ямальской тундре в 2007 году оленевод Юрий Худи. Как отметила куратор выставки Любовь Идиятуллина, у ученых есть своеобразная традиция называть находки именами людей, которые их сделали. Исследователи решили назвать данный экспонат в честь жены Юрия Худи.

Ученые со всего мира сразу принялись изучать находку. Два года длились исследования. Все это время мамонтенок хранился в замороженном состоянии. Самое крупное исследование — томография в Японии. Там оборудование сконструировали специально под мамонтенка. Несколько исследований прошли в США, в частности в Детройте. Именно там был найден томограф, в который смог поместиться экспонат. Ряд исследований провели в Санкт-Петербурге, куда съезжались ученые из разных стран.

Путешествие мамонтенка Любы длится более 10 лет. Экспонат смогли увидеть жители Японии, США, Австралии и нескольких городов России.

"Мы принимаем все меры, чтобы мумия оставалась в целости и сохранности. У нас есть специально созданный для Любы кофр. Он полностью повторяет все изгибы тела мамонетнка. Мы строго выдерживаем температуру, влажность. Транспортировкой экспоната занимается компания, специализирующаяся на перевозке особо ценных и музейных грузов", — добавила Галина Карзанова.

Кроме того, в зале, где расположена мумия, посетители могут увидеть 15 картин художника из Салехарда Сергея Баранова. В своих работах автор отразил мифы, связанные с древними гигантами. Например, здесь можно встретить крылатого мамонта — представление об этом вымершем животном как об исполинской птице отмечено у обских угров, селькупов и эвенков.

Организаторы выставки стараются заинтересовать детей, побудить их к изучению темы. Для юных гостей организован конкурс — в зале с экспонатами мальчикам и девочкам предлагают нарисовать мамонтов.

Выставка "40 тысяч лет и зим. Долгий сон мамонтенка Любы" проработает в Тюмени по 19 апреля.

Инна Пахомова