Более пятидесяти школьников сдавали нормы ГТО в Аромашево

| Фото: администрация Аромашевского района | Фото: администрация Аромашевского района

53 школьника участвовали в зимнем фестивале ГТО, который состоялся в физкультурно-оздоровительном комплексе с. Аромашево и лыжной базе "Метелица" им. Героя советского Союза С. В. Петялина, сообщает администрация Аромашевского района.

Ребята выполняли прыжок в длину с места, наклон из положения стоя на гимнастической скамье, подтягивание из виса на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, подъем туловища из положения лежа; бег на лыжах на три и пять километров.

В командном первенстве первое место заняла сборная Русаковской школы, второе место - команда Аромашевской школы, на третьем месте сборная Юрминской школы.