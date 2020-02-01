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Более пятидесяти школьников сдавали нормы ГТО в Аромашево

Спорт, 12:10 21 февраля 2020

администрация Аромашевского района | Фото: администрация Аромашевского района

53 школьника участвовали в зимнем фестивале ГТО, который состоялся в физкультурно-оздоровительном комплексе с. Аромашево и лыжной базе "Метелица" им. Героя советского Союза С. В. Петялина, сообщает администрация Аромашевского района.

Ребята выполняли прыжок в длину с места, наклон из положения стоя на гимнастической скамье, подтягивание из виса на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, подъем туловища из положения лежа; бег на лыжах на три и пять километров.

В командном первенстве первое место заняла сборная Русаковской школы, второе место - команда Аромашевской школы, на третьем месте сборная Юрминской школы.

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# ГТО , фестиваль ГТО

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