Тюменские полицейские побывали в гостях у ветерана

| Фото: УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

В канун 23 февраля тюменские полицейские побывали в гостях у ветерана Великой Отечественной войны. Полковника милиции в отставке Петра Бабанина посетили заместитель начальника уголовного розыска Павел Робакидзе и руководитель музея УМВД России по Тюменской области Виктор Рычков, сообщает УМВД Тюменской области.

Петр Павлович - настоящий защитник своего Отечества. Его срочная служба совпала с Великой Отечественной войной. В 18 лет он был призван на фронт, принимал участие в форсировании Днепра.

"Я помню, к Днепру подходили – казалось, еще немного и он наш! Всю ночь траншеи копали, а утром, только солнышко взошло, слышу гул... Мы уже фашистские самолеты по гулу определяли, они, словно собаки бешеные лаяли. Я тогда насчитал над нашими головами двадцать два самолета со свастикой. Бомбежка была сильной. Взрывы, крики, гул – все смешалось. Конечно, было страшно! Не понять - где небо, где земля. Но страх был не за себя, а за страну, за свою родину!", - рассказал полковник в отставке.

После войны Петр Павлович поступил на службу в милицию, более 30 лет отработал оперативником. На его счету раскрытие множества преступлений, задержаний, преследований.

| Фото: УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

В свои 95 лет Перт Бабанин полон энергии: ходит в баню и каждое утро обливается холодной водой. А еще он готовится к празднованию 75-летия Победы: "Нас, ветеранов той войны, по области осталось чуть более трехсот. Это наш праздник! Буду встречать его в кругу внуков и правнуков, ради которых и ковалась эта победа!".