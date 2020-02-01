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Краевед Владимир Полищук посетит очередное заседание клуба "Моя родословная"

Общество, 16:32 21 февраля 2020

централизованная городская библиотечная система | Фото: централизованная городская библиотечная система

Очередное заседание клуба "Моя родословная" начнется в библиотеке № 15 им. П. П. Ершова (ул. Минская, 98/3) в Тюмени 22 февраля в 14 часов, сообщает централизованная городская библиотечная система.

Гостем предстоящей встречи станет краевед Владимир Полищук. Он расскажет о туристическом проекте "Тюменский Арбат". Пешеходная улица Дзержинского/Садовая".

Кроме того, гости смогут ознакомиться с выставкой исследовательских работ участников клуба.

Желающие посетить заседание должны зарегистрироваться по ссылке.

Отметим, клуб "Моя родословная" работает в тюменской библиотеке № 15 на протяжении двух лет. Первое занятие прошло 12 апреля 2018 года. Инициаторами появления клуба выступили читатели библиотеки. Его участники — люди разных возрастов. В основном это тюменцы среднего возраста и пенсионеры, есть посетители и до 35 лет.

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# библиотеки , история , родословная

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