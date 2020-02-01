Проекты благоустройства общественных пространств Тюмени разработают участники проекта "Горожанин"

| Фото: общероссийская организация «Городские реновации» в Тюменской области | Фото: общероссийская организация «Городские реновации» в Тюменской области

Проекты благоустройства общественных пространств будут разрабатывать участники воркшопа, который пройдет в рамках межрегионального проекта по развитию городского активизма "Горожанин" в Студенческом совете Тюменской области (ул. Семакова, 21) 26 февраля, начало в 12 часов, сообщает общероссийская организация "Городские реновации" в Тюменской области.

"Воркшоп" - мероприятие обучающего характера. Во время интенсивного группового взаимодействия участники получают знания самостоятельно. "Мозговой штурм", анализ проблемы и поиск решений под руководством опытного наставника позволяют каждому по-новому взглянуть на свои возможности и получить новые умения и навыки.

С приветственным словом к участникам проекта обратятся директор регионального отделения Общероссийской организации "Городские реновации" в Тюменской области Георгий Крупин и председатель студенческого совета Тюменской области Екатерина Козеева.

Участникам проекта представят общественные территории города, попадающие в государственную программу Тюменской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства". Задача команды – разработка концепции обновления городских общественных пространств.

Проект должен быть реализуем, иметь финансовое обоснование и быть востребованным тюменцами в будущем.

Презентация проектов благоустройства территории начнется в 14 часов 30 минут. Команды должны уложиться в пять-семь минут.

Лучшие проекты будут доработаны во второй день воркшопа - 28 февраля, вместе с участниками из Уральского Федерального округа.

Также 28 февраля пройдет встреча участников воркшопа с заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Максимом Егоровым.

Итогом второго дня станет представление концепций благоустройства территории Тюмени.