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МФК "Тюмень" обменялся победами с грозненским "Беркутом"

Спорт, 16:40 22 февраля 2020

МФК "Тюмень" | Фото: МФК "Тюмень"

Мини-футбольный клуб "Тюмень" провел два выездных поединка в чемпионате российской суперлиги.

В Ставрополе подопечные Игоря Путилова встречались с "Беркутом" из Грозного. В первом матче сибиряки одержали уверенную победу – 6:2. В составе гостей дважды отличился бразилец Бруно Таффи. По одному голу забили Иван Милованов, Андрей Соколов, Артем Антошкин и голкипер Лео.

Во втором поединке хозяевам удалось взять реванш - 6:5. Забитыми голами в составе гостей отметились Максим Емельянов, Артем Антошкин, три мяча грозненцы забили в свои ворота сами.

У МФК "Тюмень" осталось 40 очков, сибиряки занимают четвертую строчку в турнирной таблице.

Евгений Новоселов

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# мини-футбол , МФК Тюмень

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