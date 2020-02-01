МФК "Тюмень" обменялся победами с грозненским "Беркутом"

| Фото: МФК "Тюмень" | Фото: МФК "Тюмень"

Мини-футбольный клуб "Тюмень" провел два выездных поединка в чемпионате российской суперлиги.

В Ставрополе подопечные Игоря Путилова встречались с "Беркутом" из Грозного. В первом матче сибиряки одержали уверенную победу – 6:2. В составе гостей дважды отличился бразилец Бруно Таффи. По одному голу забили Иван Милованов, Андрей Соколов, Артем Антошкин и голкипер Лео.

Во втором поединке хозяевам удалось взять реванш - 6:5. Забитыми голами в составе гостей отметились Максим Емельянов, Артем Антошкин, три мяча грозненцы забили в свои ворота сами.

У МФК "Тюмень" осталось 40 очков, сибиряки занимают четвертую строчку в турнирной таблице.

Евгений Новоселов