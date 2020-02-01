Тоболяк лишился более миллиона рублей, поверив мошеннику

| Фото: duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Более 1 млн рублей лишился тоболяк, решивший продать сварочный аппарат. 46-летний мужчина разместил в Интернете объявление прибора за 1 тыс. 500 рублей, сообщает межмуниципальный отдел полиции "Тобольский".

Тоболяку позвонил "покупатель" и попросил продиктовать номер карты для перечисления денег. Кроме того, он выяснил конфиденциальную информацию по банковскому счету.

Затем мошенник сообщил, что ошибочно перевел продавцу 400 тыс. рублей, которые необходимо вернуть. Злоумышленник получил доступ к банковским счетам тоболяка и самостоятельно осуществлял операции по переводу. Таким образом у потерпевшего пропали все накопленные средства.

Возбуждено уголовное по статье "Кража, совершенная с банковского счета".