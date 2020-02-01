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Ишимцы выбирают территорию для благоустройства

Общество, 18:38 26 февраля 2020

пресс-службы администрации Ишима | Фото: пресс-службы администрации Ишима

В Ишиме завершается открытое голосование по выбору территории для благоустройства в 2021 году. Оно стартовало на официальном сайте администрации города 25 февраля, а завершится 27 февраля, сообщает пресс-служба ишимского муниципалитета.

Горожанам предложили три общественные территории, одну из которых нужно благоустроить в первую очередь. Это сквер "Майский", территория в районе ул. Ершова, 97 и ул. Раича.

По данным на 26 февраля проголосовало 693 человека. Лидирует сквер "Майский", который набрал около 73% голосов горожан. На втором месте ул. Раича, на третьем - ул. Ершова.

После подведения итогов рейтинга будет разработана проектно-сметная документация и рассчитаны средства на реализацию проекта.

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# благоустройство , голосование , Ишим

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