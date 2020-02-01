Открыт прием заявок на отборочный этап Кубка РТК в Тюмени

| Фото: Региональный информационно-образовательный центр | Фото: Региональный информационно-образовательный центр

Отборочный этап региональных соревнований по экстремальной робототехнике на "Кубок РТК: Тюмень" стартовал 25 февраля, сообщает Региональный информационно-образовательный центр.

Попробовать свои силы можно в одной из двух номинаций. В "Испытатели" приглашаются ребята от 10 до 14 лет. Участник должен показать умение дистанционно управлять роботом, который находится в поле его зрения. "Экстремалами" могут стать участники от 10 лет и старше. Здесь задача усложняется: управление допустимо только с использованием видео-зрения робота и установленной на нем измерительной аппаратуры.

Соревнования пройдут 23 марта в Тюменском технопарке.

Кубок РТК проводится для молодых инженеров на специальном полигоне со множеством различных испытаний. Каждое из них — имитация реальных условий, в которых может оказаться робот: дымовая завеса, неровная поверхность, подъемы и спуски, зыбучие пески, абсолютная темнота, захват объекта.

Добавим, что конкурс внесен в список олимпиад и творческих состязаний, за победу в которых участник может воспользоваться одной из льгот при поступлении в вуз: зачисление без вступительных экзаменов, 100 баллов за дополнительные испытания, которые вузы проводят сами, плюсующиеся к баллам ЕГЭ, 100 баллов по профильному предмету – вместо результата ЕГЭ.

Подать заявку на участие в отборочном этапе можно в группе Центра робототехники и АСУ Тюменской области и Центра молодежного инновационного творчества.