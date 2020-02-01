Двух жителей Казанского района осудили за убийство спавшего товарища

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Двое жителей Казанского района в возрасте 35 и 60 лет, обвиняемые в убийстве, заслушали приговор 26 февраля, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, днем 25 июня 2019 года в с. Казанское в одной из квартир был убит 41-летний местный житель. В ходе расследования установлено, что преступление совершил его молодой шурин с 60-летним знакомым. Компания распивала спиртное в квартире пожилого мужчины. В какой-то момент злоумышленники зарезали собутыльника, который уснул.

Суд назначил 35-летнему подсудимому 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Как рассказали в прокуратуре Тюменской области, после освобождения он в течение одного года будет ограничен в свободе передвижения.

Его сообщника осудили к 13 годам заключения с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. После он в течение года и шести месяцев будет ограничен в свободе передвижения.